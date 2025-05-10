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Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Нанси», «Элан Шалон» встретится с «Гравлин-Дюнкерком» и другие матчи

«Нанси» сыграет с «Шоле», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Элан Шалон» и другие встречи. Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Шоле – Нанси Дата проведения 10 мая, 19.

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