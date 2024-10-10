На газовом форуме, начавшемся в Санкт-Петербурге 10 октября, Петер Сийярто сделал не слишком-то профильное для мероприятия, но важное с политической […] The post Венгрия купит российскую нефть без помощи Евросоюза и Украины appeared first on Медиакратия.
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