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Венгрия купит российскую нефть без помощи Евросоюза и Украины

Венгрия купит российскую нефть без помощи Евросоюза и Украины

На газовом форуме, начавшемся в Санкт-Петербурге 10 октября, Петер Сийярто сделал не слишком-то профильное для мероприятия, но важное с политической […] The post Венгрия купит российскую нефть без помощи Евросоюза и Украины appeared first on Медиакратия.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Евросоюз Евросоюзом, а жить-то хочется... Глядишь, и другие его члены очухаются от русофобии со временем. Кто-то раньше, кто-то позже, но протрезвеют и прозреют на голодном пайке.
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