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Царьград

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В Юрге в комнате жительницы нашли тарантула, сбежавшего из зоопарка

В Юрге в комнате жительницы нашли тарантула, сбежавшего из зоопарка

В комнате жительницы Юрги обнаружили крупного паука, который, предположительно, сбежал из контактного зоопарка, гостившего в городе.

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