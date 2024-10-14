Минобороны КНР заявило об участии авианосца «Ляонин» в учениях вокруг Тайваня

Министерство обороны КНР проинформировало об участии авианосца «Ляонин» в учениях вокруг Тайваня. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ли Си, передает ТАСС.
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