Четырехногий робот забирается по крутым лестницам быстрее всех

Разработанный инженерами исследовательского института ETH Zurich, робот ANYmal впервые привлек к себе внимание в 2017 году, продемонстрировав способность самостоятельно пользоваться лифтами в высотных зданиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии