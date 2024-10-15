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Четырехногий робот забирается по крутым лестницам быстрее всех

Четырехногий робот забирается по крутым лестницам быстрее всех

Разработанный инженерами исследовательского института ETH Zurich, робот ANYmal впервые привлек к себе внимание в 2017 году, продемонстрировав способность самостоятельно пользоваться лифтами в высотных зданиях.

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