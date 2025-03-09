Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске состоялась ежегодная акция в честь 8 Марта (фото)

В Смоленске состоялась ежегодная акция в честь 8 Марта (фото)

В числе создававших праздничное настроение для смолянок - глава города Александр Новиков Ежегодная партийная акция «Единой России» к Международному женскому дню состоялась сегодня в центральной части Смоленска.

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