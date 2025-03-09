В Смоленске состоялась ежегодная акция в честь 8 Марта (фото)

В числе создававших праздничное настроение для смолянок - глава города Александр Новиков Ежегодная партийная акция «Единой России» к Международному женскому дню состоялась сегодня в центральной части Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии