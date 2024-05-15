Российские войска занимают позиции на улицах Волчанска (ВИДЕО)

Российские войска занимают позиции на улицах Волчанска, город переходит под российский контроль. Эту информацию подтверждают представители украинской полиции, которые ещё находятся в городе и пытаются организовать эвакуацию местных жителей.
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