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Русская весна

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Российские войска занимают позиции на улицах Волчанска (ВИДЕО)

Российские войска занимают позиции на улицах Волчанска (ВИДЕО)

Российские войска занимают позиции на улицах Волчанска, город переходит под российский контроль. Эту информацию подтверждают представители украинской полиции, которые ещё находятся в городе и пытаются организовать эвакуацию местных жителей.

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