Истерика Максима Галкина* бьёт все рекорды. И это объяснимо

Максим Галкин* как был иноагентом, так и остаётся. Ещё кое-что в его жизни не меняется - он по-прежнему устраивает истерику, и она с каждым днём всё сильнее.
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