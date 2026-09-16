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Царьград

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Адвокату-иноагенту Ветошкиной назначили штраф в 200 тысяч

Адвокату-иноагенту Ветошкиной назначили штраф в 200 тысяч

Мировой судья судебного участка №39 Санкт-Петербурга назначила штраф в 200 тысяч рублей адвокату Валерии Ветошкиной*, включённой в реестр иностранных агентов.

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