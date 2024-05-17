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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Батрак: «Не думаю, что Цыплаков будет суперзвездой НХЛ, но может стать добротным игроком, заиграть на уровне Дадонова»

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.  «Цыплаков поехал за океан тогда, когда было надо.

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