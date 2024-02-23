Тяжелые болезни и зависть к сестре: что скрывает Белла Хадид

Белла Хадид — личность неоднозначная, и об этом знает весь мир. С одной стороны, она не сходит с обложек самых читаемых и популярных глянцевых журналов, а также является одной из самых высокооплачиваемых моделей на планете.
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