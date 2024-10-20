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Царьград

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Украинский командир сообщил о расстреле троих русских военнопленных

Украинский командир сообщил о расстреле троих русских военнопленных

Офицер батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов как его сослуживцы убивали попавших к ним в плен российских военнослужащих.

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