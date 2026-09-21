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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Смородская: «Спартак» чемпионом не вижу – команда пока не готова к борьбе за первое место, в тройку попадут – уже хорошо. «Краснодар» получше»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит, что «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне.

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