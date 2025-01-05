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Вумен момент

Вумен момент

«Мужчины стали слабые, женственные и боятся ответственности. Разве есть разница, от кого ребёнок?»Женщина обвинила создателей ДНК-тестов в том, что они разрушают семьи.

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