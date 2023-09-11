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Нико Хюлькенберг: «Магнуссен быстр, но я быстрее. Я не самый легкий соперник в квалификациях, если уверен в машине»

Немецкий гонщик сообщил о взаимодействии с новым напарником, а также оценил его скорость. – Расскажите чуть больше об отношениях с Кевином Магнуссеном.

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