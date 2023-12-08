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Царьград

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Полянский: Поставленное Западом Украине оружие оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Полянский: Поставленное Западом Украине оружие оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Оружие, поставляемое западными странами Украине, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщил 7 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

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