Полянский: Поставленное Западом Украине оружие оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Оружие, поставляемое западными странами Украине, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщил 7 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
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