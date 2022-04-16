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Мебельный магазин вместо сельхозцентра построят рядом с барнаульским аэропортом

Мебельный магазин вместо сельхозцентра построят рядом с барнаульским аэропортом

Проект мебельного магазина на Павловском тракте, 200б / Фото: «Мастерская Золотова»На Павловском тракте, недалеко от городского аэропорта, планируют построить мебельный центр, где будут производить, ремонтировать и продавать различные изделия.

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