Доктор призвал отказаться от «белых» продуктов

Отказаться от «белых» продуктов призвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1»Врач имел в виду продукты белого цвета, например, белый хлеб, макароны, рис .
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