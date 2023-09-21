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Марочко: Киев пытается создать две ударные группы ВСУ на Купянском направлениии

Марочко: Киев пытается создать две ударные группы ВСУ на Купянском направлениии

Военный эксперт подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко поделился информацией о том, что киевский режим предпринимает попытки формирования ударных групп на купянском направлении с целью взятия ВС РФ в полукольцо.

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