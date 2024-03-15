Губернатор Шапша: В Калужской области сбили 4 беспилотника

По предварительной информации жертв и разрушений нет.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале о продолжающихся попытках киевского режима нанести удар по территории России при помощи беспилотников.
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