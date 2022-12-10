Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Овечкин против «Сиэтла»: 1+1, 9 бросков, 3 хита за 23:50 (8:57 – в большинстве)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевой пас в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх