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Александр Прокопьев вручил медаль "Ирбис" сотруднице Комитета семей воинов Отечества

Александр Прокопьев вручил медаль "Ирбис" сотруднице Комитета семей воинов Отечества

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев вручил сотруднику Комитета семей воинов Отечества, куратору Сибирского федерального округа и Дальнего Востока Анне Ефимовой медаль "Ирбис".

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