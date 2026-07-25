На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В нее вошли мэр Нью-Йорка, президент Мексики, порноактриса Миа Халифа, IShowSpeed и Пирс Морган

На аргентинском телевидении составили символическую сборную хейтеров сборной Аргентины . Известных людей, которые, по мнению Todo Noticias, негативно относятся к Аргентине или чрезмерно ее критикуют, расставили на футбольном поле как футбольную команду.
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