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На Украине экстренно остановлены операции по пересадке органов: Части людей потоком вывозили за границу

На Украине экстренно остановлены операции по пересадке органов: Части людей потоком вывозили за границу

Громкое уголовное разбирательство началось на Украине из-за "чёрных трансплантологов". Как оказалось, органы для трансплантации забирались без соблюдения соответствующих процедур и перепродавались за границу.

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