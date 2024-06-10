На Украине экстренно остановлены операции по пересадке органов: Части людей потоком вывозили за границу

Громкое уголовное разбирательство началось на Украине из-за "чёрных трансплантологов". Как оказалось, органы для трансплантации забирались без соблюдения соответствующих процедур и перепродавались за границу.
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