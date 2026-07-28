Больше, чем просто метла: в Твери презентовали книгу Сергея Олешко

«Вписать себя в историю»: в Твери презентовали книгу Сергея Олешко «Записки Тверского дворника». 26 июля Тверская областная библиотека стала местом притяжения для тех, кто ценит искренность и нестандартный взгляд на привычные вещи.
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