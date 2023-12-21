На что расчет у тех кто выдвинул альтернативу Путину в лице блондинки в серо-голубом?

Александр Свитайло

300 тыс голосов для регистрации они может быть и купят, но зуб даю, на выборах даже 0,1% она не наберет) Так что флаг в руки, свисток в зубы и вперед! Зато не будут на Западе трындеть, что никого, кроме Путина на выборы не пустили...