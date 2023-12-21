Европа начала раскручивать "альтернативу" президенту России. Эфир забит сюжетами: "Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК", "Екатерина Дунцова - вызов Путину".
На что расчет у тех кто выдвинул альтернативу Путину в лице блондинки в серо-голубом?
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Михаил Воскресенский
Это откуда повылазило....Соросистка или соросёнка.
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12 час.
Александр Свитайло
300 тыс голосов для регистрации они может быть и купят, но зуб даю, на выборах даже 0,1% она не наберет) Так что флаг в руки, свисток в зубы и вперед! Зато не будут на Западе трындеть, что никого, кроме Путина на выборы не пустили...
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11 час.
Борис Виленский
Против Путина ни у кого нет ни малейших шансов. Народ их не хочет и не доверяет.
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10 час.
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