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Круз Хьюитт о жесте отца, который тот отстаивал в суде: «Здорово, что я тоже могу так отпраздновать»

Круз Хьюитт высказался о том, что повторил фирменное празднование отца после победы над Маркосом Гироном в первом круге в Вашингтоне (6:3, 6:4).

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