Кейт Миддлтон впервые вышла на связь и рассказала о здоровье после объявления об онкологии

С начала этого года весь мир был обеспокоен состоянием Кейт Миддлтон (Kate Middlton). О ней ходили разные ужасные слухи, ведь Принцессу Уэльскую (Princess of Wales) никто не видел еще с декабря 2023 года.
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