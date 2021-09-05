Мишустин назвал условие для успешной карьеры через 5-10 лет

Достигнуть успеха смогут те, кто нестандартно и глубоко мыслит, считает Михаил Мишустин Через пять-десять лет будут востребованы те люди, которые смогут соединять цифровые технологии с предметными профессиональными знаниями в других областях.
Достигнуть успеха смогут те, кто нестандартно и глубоко мыслит, считает Михаил Мишустин Через пять-десять лет будут востребованы те люди, которые смогут соединять цифровые технологии с предметными профессиональными знаниями в других областях.
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