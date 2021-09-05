Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Дожили, высоким чиновникам уже угрожают, я стесняюсь спросить, а что МВД в нашей стране без взятки даже свою жопу не ...Захарова заявила ...
  • Юлия
    Дожить бы...Вирусолог: COVID ...
  • Россиянин
    Ага, давай все проедим.В Госдуме нашли д...

Мишустин назвал условие для успешной карьеры через 5-10 лет

Мишустин назвал условие для успешной карьеры через 5-10 лет

Достигнуть успеха смогут те, кто нестандартно и глубоко мыслит, считает Михаил Мишустин Через пять-десять лет будут востребованы те люди, которые смогут соединять цифровые технологии с предметными профессиональными знаниями в других областях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх