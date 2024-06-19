Американские аналитики: Байден приближает нас к прямой войне с Россией

Разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России и отправка военных инструкторов на Украину увеличивают риск эскалации без существенного содействия военным возможностям Киева.
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