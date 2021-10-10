Эксперт Шуст рассказал о сложностях, возникающих при выдаче кредитов трудовым мигрантам

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей - это отсутствие сведений в бюро кредитных историй и механизмов взыскания долга в случае, если такой клиент покинет страну, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.