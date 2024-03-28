МИД РФ готовит ответ Латвии на высылку российского дипломата

27 марта в министерство иностранных дел Латвии был вызван временно поверенного российской федерации Олег Зыков и ему выразили протест по поводу «недопустимой и провокационной публичной коммуникации посольства в течение длительного времени».
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