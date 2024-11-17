Маск предупредил об ответе России на удары Киева по ее территории

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после появления в СМИ данных о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км для ударов по РФ, напомнил в соцсети X об ответе Москвы.