Маск предупредил об ответе России на удары Киева по ее территории

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после появления в СМИ данных о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км для ударов по РФ, напомнил в соцсети X об ответе Москвы.
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