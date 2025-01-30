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Хендерсон отказывается играть за «Аякс». Экс-хавбек «Ливерпуля» настаивает на переходе в «Монако»

Капитан был лишен повязки перед игрой с «Галатасараем» (2:1) в Лиге Европы. De Telegraaf утверждает, что англичанин сообщил амстердамскому клубу, что не будет играть, если его не отпустят в «Монако».

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