Петер Байер объяснил, почему команда называется Racing Bulls

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор AlphaTauri Питер Байер объяснил переименование команды AlphaTauri в 2024 году в Racing Bulls, причём с дополнением имени названиями новых спонсоров команды.
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