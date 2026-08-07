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FiNE NEWS

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WSJ узнала о смене позиции разведки США о «нападении» России на НАТО

Американская разведка изменила свои прогнозы и теперь рассматривает возможность того, что Россия в ближайшие годы может попытаться проверить решимость НАТО, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведывательные доклады США.

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