WSJ узнала о смене позиции разведки США о «нападении» России на НАТО

Американская разведка изменила свои прогнозы и теперь рассматривает возможность того, что Россия в ближайшие годы может попытаться проверить решимость НАТО, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведывательные доклады США.
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