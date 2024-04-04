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Мурманский губернатор Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения

Мурманский губернатор Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения

Главу региона прооперировали. Он находится в реанимации. Операция длилась больше часа. Инцидент произошел в городе Апатиты, на выходе из дома культуры, где губернатор провел встречу с жителямиСостояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения оценивается как тяжелое.

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