Книгу олимпийского чемпиона по волейболу Александра Савина презентовали на выставке «Россия»

Двукратный чемпион мира по волейболу Александр Савин представил на Международной выставке-форуме «Россия» свою книгу «Летающий слон, записки олимпийского чемпиона», сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.
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