´В космос улетаем, путь к планете знаем´ (о физкультурном досуге, приуроченном Дню Космонавтики).

С давних времен космос притягивал людей своей красотой, загадочностью и неизведанностью. Много загадок таится в этом бесконечном пространстве, и каждый из нас не раз задумывался: что окружает нашу крошечную планету в космических просторах? И хотя покорение космоса - загадочное путешествие человечества, которое находится в самом начале своего пути, .
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