Haval Dargo: обновлен один из самых продаваемых китайских внедорожников

ОПТИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И НОВАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Брутальный на вид внедорожник Haval дебютировал три года назад в Китае, где автомобиль называется DaGou (то есть Big Dog), а на зарубежных рынках модель известна как Dargo.