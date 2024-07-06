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Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок

Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок

Венгрия отменила намеченную на понедельник, 8 июля, встречу министра иностранных дел Петера Сийярто с его немецкой коллегой Анналеной Бербок в Будапеште, сообщает со ссылкой на представителя МИД Германии агентство Reuters.

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