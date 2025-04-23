🚃 В Евпатории трамваи изменили режим работы Как сообщили в пресс-службе администрации города, по новому расписанию с сегодняшнего дня будут ходить два маршрута трамваев: 🔴№ 1 «ул.
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🚃 В Евпатории трамваи изменили режим работы Как сообщили в пресс-службе администрации города, по новому расписанию с сегодняшнего дня будут ходить два маршрута трамваев: 🔴№ 1 «ул.