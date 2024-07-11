Украина намерена отправить на фронт из тюрем 15 тысяч человек

Украинский министр юстиции Денис Малюська в интервью британскому изданию Financial Times сообщил, что власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в состав Вооруженных сил Украины удастся привлечь около 15 тысяч человек.