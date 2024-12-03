Стало известно о пагубном влиянии на кишечник молочных продуктов с загустителем

Немецкие исследователи представили тревожные результаты проведенной научной работы. Медицинский журнал BMC Medicine опубликовал данные о потенциальных рисках употребления пищевой добавки Е407, известной как каррагинан.
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