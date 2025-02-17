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В США объявили о завершении конфликта на Украине

В США объявили о завершении конфликта на Украине

Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа© РИА Новости / Владимир Астапкович  72,3 тыс прочтений Вчера Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен, пишет американский журнал The National Interest.

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Комментарии
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Лев Добрый
Будем МОЧИТЬ до капитуляции бандеровцев, а зе-лю на эшафот, там мерзкому жидовскому нацисту место!🤠👈😜
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