Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

Фотограф из Португалии по имени Антонио Коэльо (Antonio Coelho) придумал необычный проект. С помощью инсталляций с разными предметами он проиллюстрировал важные и злободневные проблемы нашей планеты — от загрязнения пластиком до мировых конфликтов.
Фотограф из Португалии по имени Антонио Коэльо (Antonio Coelho) придумал необычный проект. С помощью инсталляций с разными предметами он проиллюстрировал важные и злободневные проблемы нашей планеты — от загрязнения пластиком до мировых конфликтов.
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