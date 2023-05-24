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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

Фотограф из Португалии по имени Антонио Коэльо (Antonio Coelho) придумал необычный проект. С помощью инсталляций с разными предметами он проиллюстрировал важные и злободневные проблемы нашей планеты — от загрязнения пластиком до мировых конфликтов.

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