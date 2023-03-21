Живая Кубань

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На Южном обходе Краснодара почти за 12 млрд рублей построят эстакаду

На Южном обходе Краснодара почти за 12 млрд рублей построят эстакаду

На Южном обходе Краснодара почти за 12 млрд рублей построят эстакадуСтало известно, что при реконструкции федеральной трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский на строительство транспортной развязки на 19-м км трассы будет выделено 11,5 млрд рублей.

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