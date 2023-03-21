На Южном обходе Краснодара почти за 12 млрд рублей построят эстакаду

На Южном обходе Краснодара почти за 12 млрд рублей построят эстакадуСтало известно, что при реконструкции федеральной трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский на строительство транспортной развязки на 19-м км трассы будет выделено 11,5 млрд рублей.