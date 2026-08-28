В Крыму в отставку уходят главы администраций Керчи и Нижнегорского района, а также первый замглавы Ялты

Ваш браузер не поддерживает видео. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. «В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренко» Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: В Нижнегорском районе — Дмитрий Иванович Мильгевский; В Керчи — Игорь Владимирович Крутьков; В Ялте и.