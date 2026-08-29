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«Поиски кота надо продолжать»: ведунья обратилась к артисту МХАТа

«Поиски кота надо продолжать»: ведунья обратилась к артисту МХАТа

Актёр театра МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин, известный по таким фильмам и сериалам, как «10 историй о любви и смерти», «Уловки разума», «Провинциальный детектив», «Метод» и многим другим, продолжает поиски своего кота Сильвестра, пропавшего 20 августа вечером на станции «Керчь Южная» перед приходом поезда Симферополь – Москва .

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