«Поиски кота надо продолжать»: ведунья обратилась к артисту МХАТа

Актёр театра МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин, известный по таким фильмам и сериалам, как «10 историй о любви и смерти», «Уловки разума», «Провинциальный детектив», «Метод» и многим другим, продолжает поиски своего кота Сильвестра, пропавшего 20 августа вечером на станции «Керчь Южная» перед приходом поезда Симферополь – Москва .