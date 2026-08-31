ЦБ неожиданно перенёс решение о ключевой ставке. Названа причина

Банк России с начала 2027 года планирует изменить порядок применения ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал причину этой меры.
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